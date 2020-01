La Fiorentina punta Cristian Dell’Orco. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il terzino sinistro classe 1994 (attualmente in prestito al Lecce dal Sassuolo) sarebbe così uno degli obiettivi viola – su richiesta del tecnico Beppe Iachini – in questa sessione di mercato. Resta da vincere, però, la resistenza del club giallorosso, che al momento non sembra orientato a lasciarlo partire.