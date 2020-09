Di Marzio: “La Fiorentina lavora all’uscita di Cutrone. Sui rinnovi…”

Ha parlato di Fiorentina poco fa Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, ecco le sue parole:

Al momento tutti i big viola con il contratto in scadenza nel 2022, ossia Pezzella, Milenkovic e Chiesa, non hanno intenzione di rinnovare il loro contratto con la Fiorentina. Staremo a vedere cosa accadrà in questo senso. In attacco la Fiorentina pensa di far uscire Cutrone, anche pensando ad un possibile nuovo arrivo là davanti, ma il ragazzo non vuole lasciare Firenze. Altra possibile cessione può essere quella di Saponara al Parma: lo vuole Liverani.