Di Marzio: “Ecco la richiesta per Vlahovic. ACF ha già chiaro il sostituto”

La situazione attorno al centravanti serbo si fa sempre più chiara

Queste le parole di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, a Sky Sport in mattinata. Lo scenario che si va delineando pare essere quello della permanenza del bomber serbo in vista di un più semplice addio a giugno. Il nome di Scamacca (a segno poco fa contro il Cagliari) è sempre in pole position per la sostituzione immediata in caso di necessità.