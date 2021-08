Derby toscano per Montiel. Lo spagnolo è vicinissimo al Siena. I dettagli

Tofol Montiel, che sembrava poter essere una pedina di scambio, potrebbe presto trasferirsi in Serie C. Rimasto un po’ ai margini del progetto tecnico della Fiorentina, lo spagnolo ha chiesto la cessione in prestito. Nessun trasferimento...

Redazione VN

Tofol Montiel, che sembrava poter essere una pedina di scambio, potrebbe presto trasferirsi in Serie C. Rimasto un po' ai margini del progetto tecnico della Fiorentina, lo spagnolo ha chiesto la cessione in prestito. Nessun trasferimento internazionale però, il trequartista ha espressamente richiesto di restare a giocare in Toscana. Ecco che allora tre squadre si sono fatte sotto: Lucchese, Pistoiese e Siena. E proprio i bianconeri sembrano essere vicinissimi ad ingaggiare l'ex Maiorca. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco. Lo scrive pistoiasport.com. [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA "SERIE A" A POCHE ORE DALLA CHIUSURA]