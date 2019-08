De Paul: la Fiorentina potrebbe rateizzare o inserire una contropartita tecnica

Ieri Daniele Pradè ha chiuso all’arrivo di De Paul alla Fiorentina. Verità o bluff? Lo scopriremo presto. Come scrive La Nazione, l’idea di portare l’argentino a Firenze resta ben fissa in testa. L’Udinese continua a chiedere 35 milioni, potrebbero essere rateizzati oppure un giocatore viola potrebbe andare in parziale contropartita? E qui si pensa a Benassi.

INTANTO PRADE’ CI PROVA PER POLITANO