Dalla Turchia: anche i viola interessati ad un difensore brasiliano?

Marcos do Nascimento Teixeira, detto Marcao. Il difensore brasiliano, classe 96′, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe seguito da diverse squadre di Serie A. Gioca nel Galatasaray, agli ordini di un’ex conoscenza della Fiorentina: l’imperatore Terim. È seguito con interesse particolare dall’Udinese che lo vede come il perfetto erede di De Maio, in vista della prossima stagione. In Turchia parlano anche della Fiorentina stessa tra le squadre sulle tracce del giocatore, insieme all’Atalanta.