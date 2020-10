Dalbert è ufficialmente un nuovo calciatore del Rennes, l’esterno brasiliano, tornato all’Inter dopo l’annata in prestito alla Fiorentina è stato ufficialmente ceduto in Ligue1: “Stade Rennais F.C. e Inter hanno raggiunto un accordo sul prestito di una stagione per il terzino sinistro brasiliano Dalbert Henrique – ha scritto il Rennes in un comunicato ufficiale – Il 27enne conosce già il campionato francese dopo aver già disputato 40 partite con il Nizza quattro anni fa”.

