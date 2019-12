Dal Brasile: il Gremio ci proverà per Pedro, ma operazione difficile

Il portale brasiliano 90min.com riporta l’indiscrezione che vorrebbe il Gremio interessato all’attaccante viola Pedro. Viste le scarse prestazioni di Diego Tardelli, la squadra di Porto Alegre sarebbe intenzionata a tentare il tutto per tutto per il n° 9 della Fiorentina, che non ha quasi mai visto il campo in viola con Montella. La dirigenza nerazzurra ha già contattato la Fiorentina nelle scorse settimane, e spera di convincere i viola a lasciar partire l’attaccante. Nei prossimi giorni partirà l’offensiva, ma la strada è in salita.