Dabo alla Spal: sì, ma non subito. Colpa dello scontro diretto

Sarà Bryan Dabo il sostituto di Kurtic nella Spal. Come scrive Tuttosport, trovata l’intesa economica con la Fiorentina, manca solo il via libera del club viola. La cessione avverrà non prima di lunedì. A mettere i bastoni tra le ruote è il calendario visto che domani ci sarà proprio Fiorentina-Spal. A nulla è valso il tentativo della dirigenza biancazzurra di velocizzare l’operazione: la Fiorentina non se l’è sentita di rinforzare l’avversario di turno.