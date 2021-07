Da Udine: Larsen vuole restare in A, Fiorentina interessata. I dettagli

Il danese, protagonista agli Europei, sta cercando una nuova esperienza possibilmente in Italia

Secondo quanto riporta tuttoudinese, l'interesse del Galatasaray per Jens Stryger Larsen è concreto, ma la volontà del terzino è quella di restare in Serie A. E in Italia una squadra che lo potrebbe accontentare ci sarebbe: è la Fiorentina, che, si legge, al massimo potrebbe pareggiare l'offerta dei turchi. I 6 milioni richiesti dai bianconeri per adesso sono troppi, ma a Pradè serve un sostituto in caso di partenza di Lirola in direzione Marsiglia.