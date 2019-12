Da Torino: Commisso stregato da Zaza, ma il Torino ha chiuso ai primi sondaggi della Fiorentina

Le ultime mosse di Simone Zaza hanno avuto l’effetto di incuriosire chi è in cerca di una punta di ruolo sul mercato di gennaio. Su tutti la Fiorentina ed il patron viola Rocco Commisso: presente al Grande Torino in occasione del duello con i ragazzi. Montella dieci giorni fa, Commisso è rimasto impressionato dall’atteggiamento di un giocatore che vedrebbe benissimo al fianco del giovane Vlahovic. Zaza sta bene al Toro e senza una sua richiesta specifica il Toro non ha intenzione di privarsene tanto che non c’è stata apertura davanti ai primi sondaggi della Fiorentina. Molto è cambiato in due settimane, molto potrebbe cambiare da qui a gennaio. Lo scrive La Stampa.