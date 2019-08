Da Napoli: tutto fatto per Tonelli alla Fiorentina. Oggi l’incontro decisivo?

Lorenzo Tonelli alla Fiorentina, ci siamo. Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, sarebbe praticamente tutto fatto per il passaggio del centrale difensivo in viola, con un contatto decisivo che ovviamente potrebbe esserci oggi in occasione della sfida di campionato. Appetito anche da Sassuolo, Parma e Brescia, negli ultimi giorni pare esserci stato il sorpasso definitivo del nuovo club di Rocco Commisso.