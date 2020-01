Cutrone, la formula del possibile trasferimento. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto appena riportato da Tuttomercatoweb, sono emersi ulteriori dettagli sulla trattativa Fiorentina-Wolverhampton per portare Patrick Cutrone (LA SCHEDA) a Firenze. Nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi in avanti, l’accordo potrebbe essere quello di un prestito per diciotto mesi con obbligo di riscatto. Le cifre dell’operazione potrebbero aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro.