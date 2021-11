Continua la battaglia sul mercato: la Juve segue un esterno che piace ai viola

Il club bianconero per rinnovare i propri esterni punta Andrea Cambiaso

Ormai è chiaro: le prossime sessioni di mercato vedranno Fiorentina e Juventus darsi battaglia su non pochi calciatori, che piacciono appunto ad entrambi i club. Discorso Vlahovic a parte, uno dei nomi a cui le due società sono state accostate negli ultimi giorni è quello di Andrea Cambiaso del Genoa, giovane esterno basso in scadenza con i rossoblù nel 2023. Classe 2000 e visto anche con la maglia azzurra dell'Under 21, Cambiaso è un profilo molto interessante, visto che può giocare sia sulla corsia destra che mancina, quella che predilige. Secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la Juventus lo starebbe seguendo con grande attenzione per rinnovare la propria fascia sinistra, visto che sia Alex Sandro che Luca Pellegrini sono in uscita.