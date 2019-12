Come Olivera, anche Gilberto potrebbe restare in Sudamerica. Ecco il club interessato

Se ieri si era diffusa la notizia della voglia dell’Olimpia, club paraguaiano, di trattenere Maxi Olivera, oggi le voci provenienti dall’altra parte dell’Atlantico riguardano l’altro giocatore di proprietà della Fiorentina impegnato in Sudamerica, ossia Gilberto. Secondo Radio Globo, infatti, il Gremio vorrebbe anticipare la concorrenza e prendere l’esterno destro brasiliano per la prossima stagione, strappandolo al Fluminense che appunto negli ultimi due anni lo ha avuto in prestito dal club viola.