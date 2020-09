Chiesa: confronto con Commisso sarà risolutivo. La Juve ha rialzato la testa

Continua sempre a far discutere il futuro di Federico Chiesa. Come scrive La Nazione, il confronto con Rocco sarà risolutivo. Il Milan spinge nella direzione del giocatore, ma la Juve ha rialzato la testa. Questo Commisso lo sa e sa che forse è arrivato il momento di definire la situazione. Il tetto minimo per una trattativa? Fra i 55 e i 65 milioni. Attenzione quindi alle sorprese nel caso il jackpot dell’offerta di qualcuno arrivasse vicino alla cifra giusta. Il futuro di Chiesa, di certo, può diventare la chiave per un mercato che andrebbe a collocare importanti novità in attacco. La Fiorentina ci proverà per Piatek? Perché non continuare a seguire gli sviluppi anche del caso Milik-Napoli?

