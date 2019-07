Cercasi difensore: la Fiorentina guarda in casa dei New York Red Bulls

Rocco Commisso vorrebbe portare un giocatore statunitense alla Fiorentina. Uno dei candidati è Aaron Long (SCHEDA). Come scrive skysports.com, il club viola sarebbe interessato al giocatore classe 1992 in forza ai New York Red Bulls. Su di lui ci sarebbero anche il Lione e, soprattutto, il West Ham. Come si legge sul portale, Long, nominato difensore dell’anno in MLS nel 2018, vuole andare a giocare in Premier League. Nel suo contratto è inserita una clausola pari a 5 milioni di dollari.