Callejon, Kouame, Kokorin e gli altri. Gattuso deciderà il loro destino a Moena

Tante le decisioni che attendono il Mister

Un esame per molti, forse addirittura per troppi. Ecco perché, un po’ come se fosse a scuola, Rino Gattuso sarà chiamato a vestire i panni del professore per decidere quanti dei giocatori oggi in rosa potranno far parte della Fiorentina della prossima stagione. Questo il punto de La Nazione sulle decisioni che attenderanno il mister in ritiro:

Superato il primo step (che riguarderà i ragazzi provenienti dal vivaio che si sono cimentati con le prime esperienze tra i professionisti) sarà tempo poi di passare ai nomi più "pesanti". Se per i giovani, freschi da un anno in prestito in serie cadetta, le chance di conferma in viola non sono molte (è il caso di Maleh e Ferrarini che potrebbero restare un altro anno a Venezia ma anche degli ex empolesi Zurkowski e Terzic per i quali l’ipotesi di un nuovo prestito è la più concreta, al pari di Ranieri), qualche dubbio in più riguarda tre attaccanti "esperti", ovvero Callejon, Kokorin e Kouame. Per loro le due settimane a Moena saranno decisive e il discorso riguarda soprattutto lo spagnolo e l’ivoriano. L’ex Napoli ha un ingaggio da top e la prospettiva di un utilizzo a scartamento ridotto come vice di un titolare in arrivo dal mercato è un’idea che non esalta la dirigenza viola. La stessa dirigenza si augura che Kokorin, dal canto suo, possa fare al caso del nuovo 4-2-3-1 impostato da Gattuso, puntando proprio sulla duttilità e la capacità di giocare in più ruoli del russo. Chances ridotte al lumicino invece per Kouame, il cui agente è da mesi al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Punto di domanda anche per Benassi e Duncan: l’ex Verona non gioca una partita ufficiale da un anno e non sembra rientrare nei piani della Fiorentina, mentre l’ex Cagliari alla fine dovrebbe restare (ma solo come riserva).