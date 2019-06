Calamai: “Chiesa vuole andare a migliorare, Rocco pensa di tenerlo: serve mediare”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

Tutti sapevano che Chiesa sarebbe andato via a fine stagione, e questa è rimasta la situazione. Il ragazzo vuole andare a migliorarsi, anche se Commisso ha ribadito la posizione opposta a gran voce. L’importante è che si parlino le due parti. Potrebbe anche andare che in questa stagione non cambia niente, Chiesa rimane e fa una buona stagione, ma non è corretto. Serve che le due parti si parlino e trovino un accordo che vada bene ad entrambi. Ci sono ancora tre anni di contratto, ed è un’arma a favore di Rocco, ma non credo si possa iniziare un nuovo ciclo senza la felicità di tutte le parti. Con un confronto ci potrebbe essere una terza via, con Chiesa che allunga il contratto con ingaggio ritoccato, ma serve raccontarle al ragazzo. Via a fine contratto? Con l’avvicinarsi alla scadenza del contratto, il valore continua a scendere, e nessuno vuole perderlo a zero, perché sarebbe un suicidio. Serve una figura ponte tra Chiesa e Commisso, che possa mediare tra le due parti. Solo loro due possono chiarire le loro posizioni.