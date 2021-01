Caicedo, serve un’offerta monstre per convincere la Lazio a cederlo

Felipe Caicedo, accostato alla Sampdoria e alla Fiorentina per il mercato di gennaio, sembra destinato a rimanere alla Lazio. L’attaccante, come riporta il Messaggero, ha incontrato i suoi legali per decidere del proprio futuro. Solo un offerta monstre potrebbe dare il via al trasferimento, altrimenti non sembra destinato a partire. La Sampdoria, tramontata l’ipotesi addio di Fabio Quagliarella e vincolata dall’indicatore di liquidità sul mercato, non sembra quindi una destinazione di facile approdo. Più concreta la possibilità che sull’attaccante si muove la Fiorentina.

-> Calciomercato invernale Serie A – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti