Buso: “Commisso mi dà buone sensazioni. Chiesa rimanga e trascini i viola in EL”

A Tuttomercatoweb.com l’ex viola Renato Buso ha parlato della Fiorentina:

Commisso? Buone sensazioni. Quando si cambia proprietà c’è entusiasmo e passione. Ora occorre vedere come verranno definiti i ruoli dirigenziali. Mi aspetto che possa essere costruita una squadra competitiva. Che si si riparta da Chiesa per arrivare in Europa League. Al primo anno di una nuova proprietà, visti tutti i cambiamenti e le novità introdotte e da introdurre, credo che non ci si possano aspettare subito grandissime cose, ma quello europeo potrebbe comunque essere l’obiettivo iniziale.