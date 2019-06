Bucchioni frena su Lazzari: “Niente Fiorentina, andrà alla Lazio”

Manuel Lazzari (SCHEDA), esterno destro della Spal, è diventato un obiettivo di mercato della Fiorentina. La concorrenza, però, non manca. A tal proposito, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni scrive che il giocatore classe 1993 è destinato alla Lazio:

Si sta muovendo molto anche Daniele Pradè, carico per il ritorno a Firenze. Vuol costruire una squadra tecnica, fatta per giocare bene. Ha sondato tanti giocatori, alcuni come Bennacer e Inglese sono i primi della lista, invece s’è dovuto fermare su Lazzari che piaceva moltissimo. Tentativo serio, ma inutile: il giocatore è già della Lazio che si era mossa da molto tempo con la Spal offrendo Cataldi e Murgia, due centrocampisti che piacciono a Semplici. Affare praticamente fatto. Infine Borja Valero tornerebbe volentieri a Firenze per portare carisma ed esperienza, ma i tre milioni netti di ingaggio sono un ostacolo insormontabile anche per la viola di Commisso.