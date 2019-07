Borja Valero sogna la Fiorentina: l’Inter chiede 3 milioni, il nodo è l’ingaggio

Ritorno al…passato? La Fiorentina ci prova per Borja Valero. Come scrive La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo e la sua famiglia, molto legati a Firenze, vogliono solo la viola. Ma attenzione ai numeri. “L’Inter, che aveva acquistato lo spagnolo per 5,5 milioni più 1,5 di bonus, chiede un indennizzo di 3, ma soprattutto non è disposta a contribuire sull’ingaggio. E’ questa la richiesta principale dei viola, che non possono raggiungere i tre milioni di stipendio. Sullo sfondo c’è il Maiorca”.

Sportmediaset aggiunge: “Per Borja Valero, Inter e Fiorentina stentano a trovare un accordo, ma la volontà de giocatore di tornare in viola dovrebbe prevalere su tutto“.