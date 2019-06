Bologna vicino ad uno dei centrocampisti viola più utilizzati nell’ultima stagione

Come riporta il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longhi sul proprio profilo Twitter, il Bologna di Sinisa Mihajlovic starebbe chiudendo un importante trattativa di mercato in vista della prossima stagione. la squadra rossoblu sembrerebbe aver trovato l’accordo con la Roma per il prestito di Gerson, che fino a poche settimane fa ha vestito la maglia viola ed è stato uno dei titolarissimi dell’ultimo centrocampo della Fiorentina.