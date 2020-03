Biraghi-Dalbert, verso la permanenza di entrambi. I motivi dell’accordo

Secondo quanto riferisce FcInterNews.it, Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert sono destinati a rimanere nelle squadre in cui militano attualmente. L’Inter ha bisogno di Biraghi per le liste UEFA, mentre entrambi i club avrebbero la possibilità di mettere una plusvalenza a bilancio in caso di scambio alla pari con valutazione tra i 10 e i 12 milioni. Anche i diretti interessati avrebbero dato il proprio benestare alla trattativa.