Benassi: la Fiorentina non sembra intenzionata a cederlo

La permanenza di Marco Benassi alla Fiorentina è tutt’altro che certa. Il centrocampista potrebbe essere inserito nella trattativa per De Paul con l’Udinese, ma, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, al momento la situazione è in stand by: non risultano, infatti, contatti concreti con l’Udinese e, più in generale, ad oggi non è stato comunicata al calciatore la volontà di cederlo da parte della società di Commisso.

LE PAROLE DEL DS DELL’UDINESE SU DE PAUL