Beloko e Fruk trovano casa: gli annunci per i due ex Primavera

I due ex Primavera viola sono pronti per cominciare le loro nuove avventure

Toni Fruk è un nuovo giocatore dell'HNK Gorica, prima divisione croata: ecco l'annuncio che la squadra ha pubblicato su Twitter in merito al giovane ex viola:

Benvenuto, Toni! Poco prima della prima partita di riscaldamento, in cui ha esordito con la maglia del Gorica nella vittoria contro l'HUNS (4-1), l'attaccante 20enne Toni Fruk è diventato ufficialmente il nuovo giocatore dell'HNK Gorica. È arrivato in prestito dalla Fiorentina secondo il modello 1+1.

Questa stagione era al Dubrava, seconda divisione croata, sempre in prestito

Parallelamente, gli svizzeri del Neuchatel Xamax, dopo quattro mesi di prestito, hanno acquistato Nicky Beloko , altro ex Primavera.

"Neuchâtel Xamax annuncia di avere esercitato il diritto di riscatto su Nicky Beloko con la Fiorentina. In prestito dal club italiano al Neuchâtel Xamax dalla primavera del 2021, Nicky Beloko si è gradualmente affermato nella formazione di Andrea Binotto, giocando 16 partite di Challenge League, di cui 12 come titolare. Il 21enne centrocampista si unisce permanentemente ai giallorossi con un contratto biennale con opzione per un altro anno. Neuchâtel Xamax è lieta di continuare la sua collaborazione con Nicky Beloko e di vederlo sfruttare le sue potenzialità e i suoi progressi sotto la maglia rossa e nera".