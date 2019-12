Banega vuol restare a Siviglia: a gennaio per l’argentino si fa dura

La Fiorentina a gennaio cerca rinforzi di qualità per uscire dalle zone pericolose della classifica. Ecco perché nei giorni scorsi era spuntato anche il nome per il centrocampo gigliato di Ever Banega, argentino ex Inter, adesso al Siviglia. Ma, oltre alla concorrenza (si parla del Bayer Leverkusen) che Daniele Pradè avrebbe dovuto affrontare per raggiungere un accordo col sudamericano, per adesso c’è di mezzo anche la volontà dello stesso giocatore, il quale non vuol lasciare l’Andalusia durante il mercato di riparazione. Banega, infatti, deciderà il proprio futuro a fine stagione, quando il suo contratto con il club biancorosso sarà scaduto. Lo riporta il quotidiano Estadio Deportivo.