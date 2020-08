Badelj, altro che Russia: l’ex viola vuole giocarsi le sue chance alla Lazio

Quale futuro per Milan Badelj? Il centrocampista croato prima della ripartenza della Serie A sembrava destinato alla Lokomotiv Mosca, ma la trattativa non è andata a buon fine. Com’è chiaro, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo. Così, ecco di nuovo a Formello. A dire il vero il club capitolino non ha mai accantonato l’idea di tentare una plusvalenza col calciatore, ma considerando le condizioni precarie di Lucas Leiva, e la mancanza effettiva di un suo vero e proprio vice, sia la Lazio che il classe ’89 cercheranno di far sbocciare quell’amore che non è mai sbocciato del tutto. Secondo le indiscrezioni raccolte da Cittaceleste.it il calciatore ha grande voglia di giocarsi le sue chance in biancoceleste.