A gennaio potrebbe tornare “di moda” Matteo Politano, ai margini nell’Inter di Antonio Conte. Come scrive La Nazione, i rischi sono due: primo, i nerazzurri sfrutteranno la carta dell’esterno per opzionare il futuro di Chiesa; rischio numero due, l’operazione Politano potrebbe essere a termine in modo ‘secco’, ovvero il giocatore spedito dall’Inter a Firenze per i prossimi sei mesi con un diritto di riscatto elevatissimo e quindi complicato da impugnare.