Atalanta-Bologna, Mihajlovic lancia Orsolini dal 1′ a Bergamo

Resta vivo l'interesse della Fiorentina, ma nel frattempo Orsolini scende in campo dal 1' a Bergamo

Mentre il suo nome continua a resistere tra i più gettonati in chiave mercato per la Fiorentina, Riccardo Orsolini scende in campo nell'undici titolare del suo Bologna per la seconda giornata della Serie A 2021/22. La squadra di Mihajlovic affronta l'Atalanta in una delle due gare delle 18:30 previste per oggi. Nel frattempo, l'agente dell'attaccante classe '97 è a Firenze, e più precisamente allo Stadio Bozzi dove si trovano contemporaneamente anche il Presidente Commisso e il Direttore Generale Barone.