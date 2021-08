Amrabat, aria di cessione. Ma il Torino può sperare solo in una formula

La Fiorentina deve decidere con quale formula cedere Amrabat. E prima ancora se aprire effettivamente alla cessione

Capitolo uscite per la Fiorentina: La Nazione si concentra su Amrabat, che è richiestissimo dal Torino di Juric: i granata possono aggiudicarselo solo in prestito, dunque devono far leva sulla voglia dei viola di non dichiarare un fallimento l'investimento di quasi due anni fa. Altrimenti, se l'intenzione fosse quella di monetizzare, andrebbe cercato un altro acquirente.