Altri due colpi dopo Cutrone: Meité o Duncan per il centrocampo

Dopo Patrick Cutrone, la Fiorentina cercherà di mettere a segno altri due colpi. In difesa Bonifazi del Torino (SCHEDA) è in cima alla lista degli obiettivi, con Juan Jesus della Roma alternativa. Il rinforzo a centrocampo invece – scrive La Nazione – uscirà quasi sicuramente da uno di questi due nomi: Meité del Torino (SCHEDA) e Duncan del Sassuolo (SCHEDA). Per il primo (26 anni) il Torino potrebbe accettare in parziale contropartita Badelj, per il secondo (27) la trattativa è ancora molto open e ci sono margini per chiudere entro la prossima settimana. Non risultano passi in avanti per il milanista Kessie (SCHEDA), non rientra nei piani viola e comunque ha costi e ingaggio sovradimensionati. Per quanto riguarda Duncan c’è ancora una sensibile distanza fra offerta e richiesta, ma Pradè non ha grande fretta anche perché è parzialmente rinfrancato dal recupero di Benassi e dal «nuovo» assetto del centrocampo viola.