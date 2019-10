D. Lippi: “Ribery? Fiorentina brava a prenderlo. Caceres non mi meraviglia”. E su Politano…

Protagonista del mercato viola, a stretto contatto con Daniele Pradè, Davide Lippi è soprattutto l’agente di Matteo Politano. Intervisto da TMW Radio, il procuratore e figlio dell’ex ct Marcello ha parlato dei rumors di mercato che ci sono stati in estate per il suo assistito: “Se è stato vicino alla Fiorentina? Adesso non mi va di parlarne, anche perché l’Inter non l’ha mai messo sul mercato e il giocatore era felicissimo di rimanere. Quando sei all’Inter, il posto devi giocartelo quotidianamente, e va bene così”.

Sull’altro suo assisto Martin Caceres invece spiega: “Io non mi meraviglio. Negli ultimi dieci anni ha giocato nella Juventus, nel Barcellona e nella Lazio, ha cento partite con la nazionale uruguaiana. Di cosa dovrei meravigliarmi?”. Lippi è stato anche l’intermediario che ha portato Franck Ribery in maglia viola: “Mi piace sottolineare quanto Franck sia una persona fantastica. Ogni giorno ti dà qualcosa sotto tutti gli aspetti, anche a me. Aiuta i giovani che hanno grandi qualità, è un giocatore che stai a sentire quando spiega e ti racconta le cose. Sono stati bravi Pradè, Barone e Commisso a prenderlo, ora ce lo godiamo nel campionato italiano dove mi sembra abbia fatto un discreto inizio”.