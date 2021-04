A Marsiglia incensano Lirola: “E’ fondamentale, va assolutamente riscattato”

Dopo club e allenatore, anche i compagni di squadra spendono parole importanti per il terzino catalano

Diciamolo subito: Pol Lirola sta andando alla grande al Marsiglia. Gol (2), assist (3), oggi perfino L'Equipe lo ha messo tra i migliori dell'ultima giornata di Ligue 1. Dopo gli elogi del direttore sportivo e tecnico dell'OM, oggi sono arrivati quelli di un suo compagno di squadra, ossia Alvaro Gonzalez, leader difensivo del club transalpino. Queste le sue parole, riportate dal portale francese le10sport.com: "Lirola è l'ideale per il nostro gioco e fondamentale sia per la fase difensiva che offensiva. Abbiamo bisogno di lui per far bene e crescere". In effetti quello relativo all'esterno spagnolo è uno degli argomenti più caldi in quel di Marsiglia: ritenuto perfetto per il 3-5-2 di Sampaoli, gran parte della piazza bianco-azzurra chiede il suo riscatto quanto prima. Ricordiamo che la cifra concordata con la Fiorentina è di 12 milioni.