Zaccardo sul Milan: “Basta lasciare punti”. E mette la Fiorentina tra le outsider per la Champions

L’ex difensore del Milan Cristian Zaccardo ha parlato a Tuttomercatoweb.com riguardo il momento non brillantissimo dei rossoneri: “Mi aspetto un miglioramento. Qualche prestazione non è stata brillante: con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza serve tempo ma spero che i punti lasciati per strada siano finiti. Serve unità, lucidità e concentrazione. Il Torino è una squadra di livello, che al di là delle prime tre posizioni può puntare in alto assieme a Roma, Atalanta, Lazio e forse Fiorentina”.