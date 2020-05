Virgili Jr: “Prima del Napoli Sarri cercato dalla Fiorentina. Ha dato un soprannome a Cuadrado”

Aurelio Virgili, figlio dell’ex attaccante viola Giuseppe, ha parlato del suo grande amico Maurizio Sarri a tuttojuve.com. Questi alcuni passaggi in ottica viola:

“Non mi ha mai confidato che sarebbe andato alla Juve, ma io non ho mai ritenuto opportuno chiedere riscontri su quanto scriveva la stampa. Ho agito così perché, molto semplicemente, lo rispetto a tal punto che ho preferito non rompergli troppo le scatole. Nel periodo in cui stava andando al Napoli era stato cercato anche da Milan e Fiorentina, ma ricordo che mi chiamò subito dopo la firma del contratto. Era raggiante perché stava per andare ad allenare la squadra della sua città.

A lui voglio talmente bene che, pur essendo tifoso della Fiorentina, esulto ogni qualvolta segna la Juventus. Gli ho chiesto di Cuadrado, per me è stratosferico e anche a mio padre piaceva quando giocava nella Fiorentina. Lui inizia a parlarmene e lo definisce ‘Gimmy’, non capendo il perché chiedo spiegazioni. E mi risponde, con il sorriso stampato in faccia, che in quel momento aveva la faccia da ‘Gimmy’ e quindi lo chiama così per tutto l’allenamento.