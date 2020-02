VIDEO – Pielo Pelù smentisce, è stato un malinteso, le minacce non erano dei tifosi viola

In merito all’articolo uscito ieri nel quale Piero Pelù, parlava di minacce in seguito ad alcune sue dichiarazioni, quest’ultime sono state al interpretate. Infatti il rocker non si riferiva specificatamente agli ultras fiorentini, ma in particolare a quelli veronesi che lo stesso artista aveva condannato in seguito agli episodi raziali di cui fu protagonista Balotelli. Ecco il video dove Piero mette a tacere ogni possibile malinteso, ribadendo il proprio bellissimo rapporto con la tifoseria gigliata

