Verso la Roma: giallorossi protagonisti del mercato. In Italia ed in Europa

I capitolini non hanno badato a spese per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho

Regina del mercato in Italia e quinto posto in Europa: la Roma con i suoi quasi 100 milioni spesi (97,5 per l'esattezza) è il club che ha investito di più nella nostra Serie A, mentre a livello europeo segue a ruota club come City, Chelsea, PSG e l'infiltrata Aston Villa. Lo riporta Sky Sport. La top five continentale vede dunque tra i protagonisti il club giallorosso, che solo per Tammy Abraham tirerà fuori 40 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio, oltre ai vari Rui Patricio, Shomurodov e Vina. Sicuramente José Mourinho può dirsi soddisfatto, in vista di affrontare la Fiorentina alla prima di campionato.