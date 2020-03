L’agente e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato del futuro di German Pezzella nel corso del suo intervento a Lady Radio. Queste le sue parole: “Conferma? Le prestazioni non sono dalla sua parte. Il campo non mente, è in discussione, vorrei sapere cos’ha. Per me i capitano di questa Fiorentina è Chiesa, il suo valore nasce dal fatto che è uscito dal settore giovanile viola”.