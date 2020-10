Under 21, esordio per Cerofolini. Cutrone guida l’attacco degli azzurrini

Causa i numerosi casi di Covid-19 e gran parte della squadra in isolamento nel centro federale di Tirrenia, contro l’Irlanda l’Italia Under 21 si schiera con gran parte della formazione Under 20 con alcune eccezioni. Alle 17 a Pisa, la squadra allenata da Alberto Bollini metterà in campo i quattro “reduci”, tra cui il viola Cutrone, Sottil, Tonali e Ricci, a guidare i più giovani: tra questi Michele Cerofolini, portiere di proprietà viola ma in prestito alla Reggiana, che oggi fa il suo esordio in Under 21.

ITALIA (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Muratore, Frabotta; Cutrone, Sottil. A disposizione: Brancolini, Esposito, Okoli, Beruatto, Pobega, Nicolussi, Portanova, Raspadori, Vignato.