“Un Rolex a Ferguson per truccare Juve-Manchester”. La rivelazione de Le Iene

Un nuovo scandalo potrebbe abbattersi sulla Juventus. Giuseppe Pino Pagliara, ex collaboratore di Luciano Moggi ai tempi della triade bianconera, avrebbe cercato di corrompere niente di meno che sir Alex Ferguson. Come riportano Le Iene in un servizio andato in onda ieri sera, il faccendiere italiano – reo tra l’altro di aver ‘aggiustato’ Genoa-Venezia del 2005 – avrebbe offerto all’ex manager del Manchester United un Rolex da 35.000 euro in cambio di un risultato positivo per un match del dicembre 1997. Il match si concluse con la vittoria della Juventus nei minuti finali con un gol di Inzaghi. Per queste accuse – ci sono diverse intercettazioni raccolte dal Telegraph -Pagliara è a processo alla Southwark Crown Court di Londra.