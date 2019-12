Torino, Verdi: “Giocata ottima partita, abbiamo rischiato pochissimo”

Dopo Ansaldi, che con l’assist per Zaza ed il gol del raddoppio nel secondo tempo ha deciso Torino-Fiorentina, ha parlato anche l’attaccante granata Simone Verdi: “Era una partita importante, dovevamo dare delle risposte”, ha esordito. “Secondo me abbiamo giocato un’ottima partita, rischiando pochissimo se non un po’ nel finale ma anche per via della stanchezza. Bisogna continuare così”. Fonte: Torino Channel.