Superlega, ci risiamo. Agnelli: “Così offriremo il miglior spettacolo di calcio”

In una lettera indirizzata ai soci azionisti della Juventus, il presidente bianconera indica la strada per uscire dalla crisi e lo fa riproponendo il torneo tra le big d'Europa

Il Covid ha messo in ginocchio il sistema-calcio. Ma se lo sport più amato al mondo è in crisi non è solo per colpa della pandemia, ma di un'organizzazione di tutto il movimento ormai anacronistica. Ne è convinto Andrea Agnelli, il quale in una lettera agli azioni juventini spiega il perché ci sia la necessità di voltare pagina affidandosi alla Superlega e scrive: "Questa nuova competizione, che si propone di offrire al mondo il miglior spettacolo calcistico, ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilità dell’industria calcistica: un controllo dei costi che contribuisca all’equilibrio competitivo delle competizioni; un forte impegno alla solidarietà e alla mutualità; la centralità delle prestazioni dei club nelle competizioni europee e del contributo di questi allo sviluppo dei talenti come elementi fondanti di un nuovo concetto di “meritocrazia” sportiva, concetto che non può basarsi esclusivamente sulle performance domestiche".