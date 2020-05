Stati Uniti accusa: “Il Coronavirus arriva dal laboratorio di virologia di Wuhan”

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo non ha dubbi: “Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan“. Inoltre, sempre secondo Pompeo, arrivano ulteriori pesantissime accuse nei confronti della Cina, queste le sue parole rilasciate ad un’intervista con Abc: “La Cina ha fatto tutto quello che ha potuto per assicurarsi che il mondo non sapesse in modo tempestivo. Questo è un classico sforzo di disinformazione comunista. Pechino infatti ha fatto tutto quello che ha potuto per tenere il mondo all’oscuro sul Coronavirus“. (ANSA)