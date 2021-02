Stadio, difficoltà anche per la Roma: “Esecuzione impossibile”

La questione stadio non tiene banco solo in casa Fiorentina, ma anche a Roma, dove i Friedkin provano a sgomitare per trovare una soluzione al club capitolini. Oggi il CdA della Roma ha annunciato di aver eliminato l’ipotesi Tor di Valle: “Sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione” si legge nel comunicato della Roma relativo al Consiglio di Amministrazione.

