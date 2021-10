Stadi al 75%, ora si può riavviare la campagna abbonamenti: comincia la Roma

Il club dei Friedkin è il primo a muoversi sul fronte del riavvio della campagna abbonamenti

Come scrive il Corriere dello Sport, la Roma sarà il primo club in Italia a lanciare una campagna abbonamenti post Covid: la società sta studiando il progetto (ancora con alcune incognite, in primis la modalità di acquisto del pacchetto di partite), ma con l'ampliamento dei posti ci sono tutte le condizioni per portare avanti il piano e soddisfare i tifosi. Altri club sarebbero pronti a seguire i giallorossi in questa iniziativa.