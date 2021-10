Spezia, il post-Italiano è un problema. Motta già in bilico: le alternative

Il club ligure dopo la brutta sconfitta contro il Verona riflette sul futuro

L'erede di Vincenzo Italiano già vicino all'esonero? Secondo molti in quel di La Spezia si sta riflettendo sulla posizione di Thiago Motta, la cui panchina sta traballando non poco dopo il pesante 4-0 di Verona. Per ora la sostituzione della guida tecnica, come spiega calciomercato.com, è stata messa, diciamo, in standby. Anche se di nomi ne circolano intorno al club delle aquile. In primis Marco Giampaolo, che già era stato cercato dopo l'addio di Italiano, per poi passare a Davide Nicola e Rolando Maran. Senza dimenticarsi, poi, che lo Spezia ha il problema del mercato bloccato per le prossime quattro sessioni.