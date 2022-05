Spalletti, striscione e vita in albergo? Le risposte del tecnico sono uno show

Il tecnico azzurro risponde: "La Panda? La riprendo solo se ci sono ancora i miei cd di Pino Daniele. E il prossimo anno al posto di stare in hotel girerò la città in camper"

La contestazione, quello striscione ("Ti rendiamo la Panda, basta te ne vai") sono inevitabilmente al centro della conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia della gara con il Genoa. Lui prova a scherzarci su: "Se mi riportano la Panda? Bisognerebbe vedere in che stato ce la ridanno, quanti chilometri hanno fatto, come sono le gomme... E se non ci sono i cd di Pino Daniele non la riprendo!".

Il tecnico toscano ha modo anche di rispondere ad una domanda legata al suo modo di vivere nella città campana (in albergo, ndr) che ha suscitato qualche polemica negli ultimi giorni: "Stare in hotel significa dedicarsi unicamente al lavoro, ma per la prossima stagione ho già trovato la soluzione: ho il preventivo per un camper e starò ogni mese in una zona, girerò la città, farò tutte le feste rionali...". (Parole riportate da Gazzetta.it)