Spadafora risponde ai malpensanti: “Visioni di parte non accettabili, prevalgano prudenza e salute”

Vincenzo Spadafora ha voluto rispondere a chi ha sollevato il polverone mediatico al quale abbiamo assistito dopo il rinvio delle partite inizialmente previste a porte chiuse in questo weekend: ecco le sue parole riportate dall’ANSA:

“Non trovo accettabile, in un momento come questo, giudicare le scelte secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport, dai dirigenti ai tifosi,dovrebbe essere in grado di andare oltre il proprio diretto interesse. Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica”.

